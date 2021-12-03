Правительство РФ выделит на медицину Воронежской области еще 1,69 млрд рублей

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На развитие здравоохранения Воронежской области из резервного фонда страны дополнительно перечислят 1,69 млрд рублей. Деньги распределят на поддержку медучреждений, в том числе они пойдут на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Там пояснили, что финансирование строительства и ремонта социальных объектов на 2022-й и 2023-й годы в области будет увеличено. В приоритете окажется сфера здравоохранения. Как отметил губернатор Александр Гусев, в отдельную программу, вероятно, выделят реконструкцию объектов культурного наследия.

Воронежские власти констатируют снижение заболеваемости ковидом в регионе. В частности, стало меньше тяжелых пациентов, которым требуется госпитализация. В связи с чем свернули ковидные койки в 31 больнице. На второе декабря в стационарах проходит лечение 2 630 заболевших.