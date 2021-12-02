В Воронежской области назвали лидирующие по вакцинации от ковида районы

Фото - ЦУР Воронежской области

Воронежский Центр управления регионом опубликовал карту вакцинации против коронавируса с данными по каждому району.

На начало декабря прививку от COVID-19 сделали 1,16 млн жителей. На первом месте по темпам вакцинации находится Воронеж. Здесь вакцинацию прошли более 564,3 тысячи человек. На втором месте Лискинский район с показателем - 46,1 тысячи жителей. Среди лидеров также Россошанский (37,3 тыс.), Новоусманский (33,2 тыс.) и Семилукский (32,6 тыс.) районы.

А вот жители Терновского, Каменского и Нижнедевицкого районов не торопятся. По ним цифры распределились соответственно: 6,6 тысяч, 6,7 и 7,9 тысячи человек.