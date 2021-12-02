73-летняя пенсионерка из Воронежа стала жертвой виртуального афериста из Костромской области

В телефонном разговоре мужчина заверил пенсионерку в готовности приступить к работе, но настоял на том, чтобы денежные средства были переведены ему на банковскую карту заранее. Фото: Алексей СЕРГУНИН

73-летняя жительница Воронежа сообщила в одно из местных отделений полиции, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерке потребовался специалист для ремонта отопительного котла. Знакомые подсказали потерпевшей контактные данные мастера по ремонту данного оборудования. В телефонном разговоре мужчина заверил пенсионерку в готовности приступить к работе, но настоял на том, чтобы денежные средства были переведены ему на банковскую карту заранее. Пожилая женщина перечислила пять тысяч рублей, после чего не смогла связаться со лжемастером.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Воронежу выяснили, что при наборе телефонного номера мастера пенсионерка ошиблась в одной цифре. Ответивший ей абонент воспользовался этой ситуацией и обманул потерпевшую.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Костромской области. Он уже частично признал свою вину.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.