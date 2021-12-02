За повреждение деревьев главу одного из сельских поселений Воронежской области оштрафовали на 2 тыс рублей

Глава Вязноватовского сельского поселения нарушил требования Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О мелиорации земель», «Об охране окружающей среды». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявили нарушение со стороны администрации Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого района.

Во время планового осмотра земельного участка инспекторы ведомства обнаружили повреждение мелиоратиной системы (защитного лесного насаждения), которая располагалась на территории сельского поселения.

Так, при проведении работ, связанных с уборкой твердых коммунальных отходов, была частично повреждена кора, корневая система и крона деревьев, что является нарушением требований Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О мелиорации земель», «Об охране окружающей среды».

В соответствии с ч. 2 ст.10.10 КоАП РФ (повреждение мелиоративной системы) глава поселения оштрафован на две тысячи рублей.