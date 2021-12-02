Воронежцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Запросы у воронежцев солидные, а вот реальная зарплата у многих подкачала. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Любопытное исследование провели аналитики портала по поиску работы SuperJob. В ноябре они задали жителям больших городов России, в том числе и Воронежа простой вопрос: сколько им нужно денег для счастья?

Оказалось, что воронежцам перед Новым годом хотелось бы получать в месяц 165 тысяч рублей. И тогда они будут счастливы. По крайней мере в материальном плане.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно чуть больше денег, чем нашим землякам - 178 тысяч руб. в месяц. Дороже счастье оценивали только в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае 2021 года запросы были чуть скромнее - 173 тысячи.

Россиянам денег для счастья нужно больше, чем россиянкам, почти на треть: 203 и 155 тысяч руб. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых людей (126 тыс. руб. в месяц).

Среди жителей российских мегаполисов самые высокие финансовые требования для счастья у москвичей. Им нужно 228 тысяч руб. в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тыс.), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тыс.). В топ-5 также попали Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб.). Самые скромные же запросы — у жителей Оренбурга. Им для счастья нужно в среднем 138 тысяч рублей в месяц.