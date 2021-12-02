В Воронеже за 11 месяцев 2021 года в ДТП погибли 20 пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции провели скрытый контроль за не предоставлением преимущества в движении пешеходов. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

За 11 месяцев текущего года в Воронеже зарегистрировано 358 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли и 356 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В последние дни ноября зарегистрированы девять ДТП. (29 ноября – семь, 30-го – два). Суммарно в них травмы получили девять пешеходов.

Чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции провели скрытый контроль за не предоставлением преимущества в движении пешеходов. За один час мероприятия выявлено два правонарушения по ст. 12.18 КоАП РФ. Практика проведения такой формы надзора за дорожным движением будет применяться и в будущем.

Напомним, что если водитель не предоставит преимущество пешеходу на пешеходном переходе, то ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.