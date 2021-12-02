Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 декабря 2021 9:00

Еще 43 жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки ковид в регионе победили 467 человек
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 178 739 человек, выздоровели – 125 668.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 178 739 человек, выздоровели – 125 668.

Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 43 жителя Воронежской области. Всего с начала пандемии количество умерших от этой страшной болезни достигло 8965 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 2 декабря.

В первый день зимы в регионе заболели 744 человека, выздоровели – 467.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 178 739 человек, выздоровели – 125 668.