Еще 43 жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 178 739 человек, выздоровели – 125 668. Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 43 жителя Воронежской области. Всего с начала пандемии количество умерших от этой страшной болезни достигло 8965 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 2 декабря.

В первый день зимы в регионе заболели 744 человека, выздоровели – 467.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 178 739 человек, выздоровели – 125 668.