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Общество2 декабря 2021 6:52

За хранение марихуаны жителя Воронежской области наказали обязательными работами

18-летний парень уверяет, что хранил каннабис для личного употребления
Алексей СЕРГУНИН
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18-летний житель села Нижний Карачан возле одного из домов по улице Некрасова сорвал листья конопли.

18-летний житель села Нижний Карачан возле одного из домов по улице Некрасова сорвал листья конопли.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как установлено в ходе судебного заседания, в конце июля этого года 18-летний житель села Нижний Карачан возле одного из домов по улице Некрасова сорвал листья конопли, которое позже высушил и стал хранить для личного употребления.

Позднее сотрудники полиции нашли в машине «ВАЗ-2114» шесть бумажных свертков с наркотическим средством - каннабис (марихуана) общей массой в высушенном состоянии 9,15 граммов.

В итоге в соответствии с частью 1 статьи 228 УК РФ Борисоглебский городской суд приговорил юношу к 360-ти часам обязательных работ.