За хранение марихуаны жителя Воронежской области наказали обязательными работами

18-летний житель села Нижний Карачан возле одного из домов по улице Некрасова сорвал листья конопли. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как установлено в ходе судебного заседания, в конце июля этого года 18-летний житель села Нижний Карачан возле одного из домов по улице Некрасова сорвал листья конопли, которое позже высушил и стал хранить для личного употребления.

Позднее сотрудники полиции нашли в машине «ВАЗ-2114» шесть бумажных свертков с наркотическим средством - каннабис (марихуана) общей массой в высушенном состоянии 9,15 граммов.

В итоге в соответствии с частью 1 статьи 228 УК РФ Борисоглебский городской суд приговорил юношу к 360-ти часам обязательных работ.