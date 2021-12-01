Мэр Воронежа о введении QR-кодов: «Мера, которая поможет нам справиться с бедой, оправдана»

Фото – мэрия Воронажа

Мэр Вадим Кстенин во время прямого эфира ответил на вопросы горожан о том, как он относится к введению QR-кодов в общественных местах. Общение прошло в пабликах регионального правительства соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в среду, 1 декабря.

Вадим Кстенин высказал свое личное мнение, а не мнение чиновника, подчеркнув, что вопрос все-таки не входит в его компетенцию.

– Я скажу как житель Воронежа и гражданин. Помните кинофильм «Брат»? Там была хорошая фраза: «В чем сила, брат?» - «В правде». Так вот, у каждого - своя правда. Я, как член штаба по противодействие коронавирусной инфекции обладаю большим количеством информации и могу делать определенные выводы. Два года я вижу, что происходит. И, к сожалению, владею еще информацией о количестве захоронений до ковида и сейчас, – заверил градоначальник.

По словам Вадима Кстенина, у противников QR-кодов – своя правда, у врачей из «Красных зон», патологоанатомов, работников ритуальных услуг – своя, у бизнеса – своя.

– Локдаун никому не нравится, но я вижу, как вводимые ограничительные меры улучшают ситуацию. Для меня лично внедрение QR-код никак не ограничивает, не ущемляет мои права. Я сам привит, моя семья привита, скоро буду проходить ревакцинацию. На мой взгляд, любая мера, которая позволит нам справиться с этой бедой, оправдана. Гораздо хуже, когда мы уходим в локдаун, - подытожил Вадим Кстенин.

Напомним, 30 ноября на заседании воронежской областной Думы положительный отзыв получил законопроект, который внесен правительством РФ в Государственную Думу и касается использования QR-кодов в общественных местах.

Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента также направили губернатор Воронежской области и Общественная палата региона. Согласно ему, жители и гости региона не смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, рестораны, кафе и непродовольственные магазины без QR-кода, сертификата о перенесенной болезни или медотвода.