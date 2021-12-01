Врачи не исключают возможности попадания нового штамма коронавируса в Воронежскую область

Врачи опасаются проникновения в Воронежскую область нового, более опасного штамма коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежскую область может проникнуть новый штамм коронавируса «омикрон». Такую вероятность не исключила внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Наталья Костина. Она указала на то, что новый штамм очень быстро распространяется по миру. Потому исключить появления «Омикрона»в нашем регионе нельзя. Впрочем, к счастью, пока и появление его не подтверждает.

Как один из возможных вариантов, «Омикроном» теоретически могут заразиться туристы, отдыхающие в Египте – новый штамм впервые обнаружили как раз в Африке. Между тем, в Воронеж регулярно прилетают самолеты из курорта Шарм-эль-Шейх.

В то же время, возможно, что новый штамм не так уж страшен. Профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что «Омикрон» хотя и заразнее «Дельты», но вызывает меньше тяжелых осложнений.