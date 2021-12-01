В Центральном парке Воронежа на зиму укутали розы

Укрытие защитит цветы от морозов и непогоды Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В последние дни ноября рабочие - озеленители провели укрытие цветников с розами на период зимы на аллее Центрального парка. В ближайшее время таким образом защитят от морозов многолетние цветы и в других парках города.

Всего в местах отдыха Воронежа высажено около 2000 квадратных метров розариев, сообщили в управлении экологии. Обычно их укрытие проводят при температуре ниже 5 градусов. Если сделать это раньше, то повышенная влажность создаст условия для развития грибковых инфекций, из-за чего растения могут погибнуть, отметили экологи.