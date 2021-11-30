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Происшествия30 ноября 2021 7:21

Ураган сорвал крышу с магазина в Воронежской области

ЧП произошло в Таловой
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Подслушано Таловая" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Подслушано Таловая" в соцсети "Вконтакте"

Штормовой ветер, бушующий в Воронежской области почти сутки, стал причиной ЧП. В ночь на вторник порывом сорвало крышу с двухэтажного универмага в поселке Таловая Воронежской области. Фото с места события разместили в местной группе соцсети очевидцы. Крыша улетела по всему периметру, ее вырвало с обрешеткой.

Только по счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, штормовое предупреждение по поводу сильного ветра в Воронежской области объявили в понедельник. После урагана в регион придет значительное похолодание.