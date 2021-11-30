В райцентре Воронежской области ночью сгорели два дома

Тушение пожара на улице Карбышева. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 30 ноября, в 00.40 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании дома на улице Карбышева. На место ЧП выезжали восемь пожарных машин с 24 сотрудниками спасательного ведомства. Пожар был сильный, потушили его полностью только в 3.20. В жилом доме 15х8 м. огонь уничтожил мансардный этаж и повредил крышу на площади 60 квадратных метров. По оперативным данным, на пожаре никто не пострадал.

В ту же ночь в 4.24 в Боброве загорелся еще один жилой дом 6х8 м., расположенный на улице Школьной. На ликвидации ЧП работали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 4.49. Пламя успело повредить крышу по всей ее площади. По предварительным данным, на этом пожаре тоже никто не пострадал.