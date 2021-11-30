В воронежской трехэтажке больше 60 лет не было ремонта

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Жители хрущевки №23 по улице Красноармейской пожаловались на ужасное состояние своего подъезда. Крик возмущения и фото обшарпанных стен места общего пользования горожане разместили в паблике «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». Видно, что подъезд долгие годы не видел ремонта: краска облупилась, побелка стала серого цвета, начала отслаиваться штукатурка.

В УК Ленинского района на претензии жильцов ответили:

- Этот дом был введен в эксплуатацию 64 года назад. За это время в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, соответственно, трехэтажка находится в удручающем состоянии. Текущим ремонтом, за который отвечает в доме УК, проблемы ветхого дома не решить. Мы, как можем, поддерживаем работоспособность инженерных систем дома для того, чтобы все коммунальные услуги сюда поставлялись вовремя и без перебоев.

По данным УК, в последние годы в доме восстановили шесть оголовков дымоходов и вентиляционных каналов МКД, отремонтировали трубы горячего водоснабжения в подвале дома, а также шиферную кровлю. Помимо этого, коммунальщики устранили несколько аварийных ситуаций на коммуникациях. Мусор с контейнерной площадки вывозится по графику и без перебоев.

- На декабрь в плане стоит работа по укреплению стены в одном из подъездов в связи с тем, что там образовалась трещина, - добавили в УК. - Косметический ремонт подъездов дома мы планируем в следующем году, поскольку на данный момент средств, которые собирают жители дома, недостаточно для проведения таких работ в ближайшее время.

В УК напомнили, что текущие обслуживание и ремонт оплачиваются из средств первой строки платежки. Это около 7 тысяч рублей в месяц. При этом часть жителей дома эту строку не оплачивае. Их долг перед УК составляет около 50 тысяч рублей.

Кроме того, по официальным данным Фонда капитального ремонта только 63,2% дома платят за капремонт.

- Собрано всего 316217,4 рублей. Соответственно, запланированные Фондом капитального ремонта в 2020-2022 годы работы по замене системы отопления, холодного водоснабжения, электроснабжения, восстановлению фасада, крыши и подвальных помещений, с таким низким процентов оплаты, вероятнее всего не состоятся, - добавили коммунальщики.