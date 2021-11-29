Под Воронежем челябинец, пойманный с нелегальным ломом черных металлов, попытался всучить полицейскому взятку в 15 тысяч рублей

40-летний уроженец Челябинской области и прицеп себе не вернул и уголовное дело "заработал". Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Челябинской области. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий».

28 августа полицейский составил административный протокол в отношении челябинца за перевозку лома черных металлов без специального разрешения. У мужчины изъяли автомобильный прицеп с лежавшим в ним ломом. 29 августа челябинец пришел в ОМВД России по Рамонскому району. Там он предложил инспектору 15 тысяч рублей за то, чтобы тот вернул ему прицеп и не направлял административное дело в суд. Получив отказ, мужчина настаивал на своем, положив деньги на рабочий стол полицейского под стопку документов. Инспектор вызвал коллег, которые задержали взяткодателя с поличным.

- В ходе следствия мужчина признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, – сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.