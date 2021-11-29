В Воронеже городской бюджет на 2022 год планируют сделать с дефицитом в 5,6 процента

Предполагаемый бюджет Воронежа на 2022 год - 26 миллиардов рублей. Фото: из архива «КП»

Депутаты городской Думы обсудили бюджет Воронежа на 2022 год. О нем рассказала руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии города Елена Муромцева. По ее словам, на 2022 год собственные доходы бюджета городского бюджета прогнозируются в сумме 11 млрд 100 млн рублей. Большая часть из него составят налоги – 9 млрд 855 млн рублей, неналоговые поступления – 1 млрд 245 млн рублей. 14,92 млрд направят из вышестоящих бюджетов.

Таким образом, доходы городского бюджета составят 26 млрд 026 млн рублей. Расходы при этом выше, хотя и не намного, их превышают – 26 млрд 649 млн рублей. Дефицит составит 623 млн рублей (5,6 процента от собственных доходов). При этом 99% денег направят на реализацию 14 действующих муниципальных программ. Елена Муромцева отметила, что городской бюджет сохранит социальную направленность.