В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей

Сильный ветер синоптики обещают целые сутки 30 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном ГУ МЧС сообщили о получении штормового предупреждения от Воронежского гидрометцентра. Синоптики сообщили, что в ночь с 29 на 30 ноября местами по нашей области будут мощные дожди, грозы и усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.

Воронежцев призывают быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуют, если не призывают срочные дела, не пускаться в эту ночь в дальнюю дорогу. При возникновении ЧП советуют звонить 101, 112 или по телефону доверия ГУ МЧС – 8 (473) 277-99-00.

Сильный ветер, по прогнозам синоптиков, будет и днем 30 ноября. 1 декабря, строго по календарю, придет похолодание до нуля и небольшой снег. Но ветер утихомирится. А уже днем 3 декабря столбик термометра вновь поднимется до +8 градусов. Что тоже будет сопровождаться усилением ветра – до 14 м/c.