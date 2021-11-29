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Происшествия29 ноября 2021 8:30

Лже-работодатель снял с карты жительницы Воронежа 95 тысяч рублей

Женщина хотела заработать на уходе за больными, а стала жертвой афериста
Ярослав ИВАНОВ
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За 28 ноября дистанционные аферисты развели на деньги пятерых жителей Воронежской области.

60-летняя жительница столицы Черноземья хотела заработать, а лишилась собственных сбережений.

Женщина разместила в интернете объявление о поиске работы по уходу за больными. Через некоторое время ей позвонил мужчина, якобы захотевший воспользоваться ее услугами для оказания помощи пожилому отцу. Обговорив условия и оплату работы, звонивший попросил номер банковской карты для перевода ей аванса. Но через некоторое время мужчина вновь позвонил пенсионерке и сообщил, что ошибочно перевел ей крупную сумму, и попросил выполнить ряд действий для возврата денег.

Добропорядочная женщина, следуя инструкции мошенника, выполнила несколько дистанционных банковских операций, в результате которых с ее счета списали 95 тысяч рублей. После этого лже-работодатель звонить перестал.

Будьте бдительны при общении с незнакомцами, не переводите деньги на сомнительные реквизиты.