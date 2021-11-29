Следователи разберутся, почему в селе под Воронежем пожилой мужчина вынужден жить на пепелище дома

Воронежские следователи начали доследственную проверку по факту проживания пожилого мужчины в опасной для жизни и здоровья ситуации. О пенсионере из села Новая Мельница Острогожского района сообщили СМИ. Мужчина вынужден жить на пепелище дома, сгоревшего в августе этого года. Погорелец сам сколотил из остатков обгоревших досок строение буквально два метра на полтора.

- Следователи проверят все обстоятельства, изложенные в публикациях. Опросят пенсионера, местных жителей, изучат необходимую документацию. В рамках проверки дадут оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.