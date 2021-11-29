Воронежский театр оперы и балета отменил три декабрьских спектакля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета сообщил об изменениях в декабрьской афише.

Показ оперы «Дон Жуан» переносится со 2 декабря на 15 апреля 2022 года. Купленные билеты действительны.

Показы опер «Паяцы» (5 декабря) и «Травиата» (9 декабря) отменяются. Билеты можно вернуть по месту их приобретения. Телефон для справок по вопросу возврата билетов: +7(472)255-39-27.

Также сообщили о датах переноса ранее отмененных спектаклей: балет «Продавец игрушек» (24 октября) - на 9 января 2022-го, опера «Пиковая дама» (должна была быть 30 октября) - на 26 января 2022 года, вечер балетов «Кармен-сюита/Привал кавалерии» (31 октября) - на 30 января 2022-го, балет «Лебединое озеро» (10 ноября) - на 19 января 2022-го, опера «Родина электричества» (14 ноября) - на 22 января 2022-го. Купленные на эти спектакли билеты действительны.