«Акция» в соцсети обошлась жительнице Воронежа в 85 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Жительница Воронежа попалась на уловку мошенников, поверив информации про акцию в банке на странице своей подруги. Заинтересовавшись предложением, она потеряла 85 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД 28 ноября.

60-летней женщине во «ВКонтакте» пришло сообщение от приятельницы. Там говорилось о возможности заработать деньги на проводимой акции в банке. Для этого ей нужно было совсем немного – зарегистрироваться на определенном сайте и указать свои реквизиты. Только вот после того как горожанка ввела данные карты, с нее тут же списали крупную сумму, а страницу ее подруги заблокировали.

Так женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и заявила в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело, виновных разыскивают.