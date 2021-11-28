Воронежцы рассказали, какие симптомы у них были после прививки от ковида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Болезненность в месте укола оказался самым распространенным симптомом после прививки от коронавируса. Она появилась у 43% вакцинированных. Воронежцы поделились, как себя чувствовали после инъекции с представителями института общественного мнения «Квалитас», которые провели соответствующий опрос.

Особенно часто на боль в руке жаловалась молодежь (63%). Второй по популярности симптом –температура. Она поднялась у 39% респондентов. Что примечательно, чем старше были респонденты, тем реже у них подскакивала температура. У 57% у молодых людей и только 20% у пожилых.

Третье место по симптомам – слабость. Ее испытывали 29% опрошенных. Ломоту суставов – 23% привитых. Причем суставы чаще болели у женщин, чем у мужчин. Головокружение появилось у 13% респондентов. У женщин голова кружилась в два раза чаще (17%), чем у мужчин (8%). Аллергическую реакцию на месте укола наблюдали лишь 3% опрошенных.

А вот у четверти привитых вообще не было никаких симптомов (25%). Также были отдельные жалобы на головную боль, синяк в месте укола, першение в горле, низкое давление и др.