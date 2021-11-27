Воронежский «Факел» выиграл у волгоградского «Ротора» и отправился на зимний отдых на втором месте

Максим Максимов забил свой 12 гол в чемпионате и принес команде три очка. Фото: с сайта ФК "Факел"

Выезд в Волгоград еще не так давно был для всех суперсложным. Однако сейчас «Ротор» не на ходу. Это подтвердил эпизод на третьей минуте, когда Никита Маляров подарил Роману Акбашеву шанс ударить без помех – 0:1. Некоторое время «Факел» контролировал игру. Однако постепенно «Ротор» перехватил инициативу. И на 32 минуте волгоградцы сравняли счет. После затяжной острой атаки Камиль Муллин опередил Василия Черова и ударил классно – 1:1.

Однако «Факел» снова вышел вперед еще до перерыва. С левого фланга здорово дал пас Владислав Мастерной, и Максим Максимов забил свой 12 мяч в сезоне – 2:1.

Во втором тайме Максимов мог отличиться еще раз. Крутанувшись вокруг своей оси, он ударил точно в створ ворот, но мяч «потащил» вратарь «Ротора», уроженец Воронежа Дмитрий Терновский. Справедливости ради, надо сказать, что вышедший на замену Алексей Щеткин дважды мог сравнять счет. В первый раз после его удара головой мяч попал в штангу, а во второй выручил вратарь Илья Свинов. В итоге счет не изменился.

«Факел» набрал 49 очков и на зимнюю паузу уходит на втором месте. Первое уверенно занимает «Оренбург», разгромивший на выезде тольяттинский «Акрон» - 3:0. У уральцев 53 очка. На третьем московское «Торпедо», столичные футболисты победили дома астраханский «Волгарь» - 1:0. В активе торпедовцев сейчас 47 очков.

Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже с «КамАЗом» из Набережных Челнов 6 марта 2022 года.