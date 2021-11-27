В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 312 человек

Благоприятных результатов тестов на ковид в Воронежской области все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжает увеличиваться количество выздоровевших от коронавируса за сутки в Воронежской области. Если на начало дня 26 ноября победивших ковид было 298, то на утро субботы, 27 ноября, их прибавилось еще 312. Всего же за время пандемии в нашем регионе от COVID-19 вылечились 123 775 человек.

Поднимается Воронежская область по этому показателю и в рейтинге регионов России. По данным сайта Стопкоронавирус.РФ, лучше дела с выздоровевшими за сутки среди соседей по Черноземью только в Липецкой области – 377 человек и 33 место. Наш регион – на 36-м. Совсем рядом Белгородская область – 310 вылечившихся и 37 место.

Напомним, еще два дня работает Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19 на улице Театральной, 17 в здании Воронежского концертного зала. 27 и 28 ноября туда можно прийти с 8.00 до 20.00. Для этого лучше предварительно записаться по телефону 272-67-22. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прием бесплатный. В случае обнаружения коронавируса вам выдадут больничный и необходимые лекарства.