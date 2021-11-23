В центре Воронежа ковидную диагностику можно пройти бесплатно еще неделю

Врачи будут принимать пациентов с подозрением на ковид в Воронежском концертном зале до понедельника, 28 ноября. Фото: из архива «КП»

Воронежские медики поделились предварительными итогами работы Центра первичного осмотра при подозрении на COVID-19, работающего в здании концертного зала по адресу: Театральная, 17 со 2 ноября.

За эти 20 дней ковид-центр посетили 2676 человек, там сделали 2151 экспресс-тестов на антиген, 622 ПЦР-исследования. Коронавирус диагностировали у 1033 человек. По назначениям врачей центра 169 человек прошли компьютерную томографию легких, 549 человек получили бесплатные лекарства, еще 560 – больничные листы. Девятерых пациентов госпитализировали.

В связи с большой востребованностью центра его работу решили продлить до 28 ноября. Туда можно прийти с 8.00 до 20.00, включая выходные. Лучше предварительно записаться по телефону 272-67-22. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прием бесплатный.