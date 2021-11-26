Парк «Орленок» в Воронеже планируют открыть после 15 декабря

Фото – мэрия Воронежа

Техническое открытие парка «Орленок» в Воронеже состоится после 15 декабря 2021 года. Такое решение по итогам выездного совещания принял глава Воронежа Вадим Кстенин. Он осмотрел объект и оценил готовность работ. При этом было учтено и мнение горожан, для которых это общественное пространство – излюбленное место, сообщили в пресс-службе горадминистрации 26 ноября.

Ожидается, что специалисты завершат все работы до 15 декабря и уйдут с площадки, тогда можно будет открывать парк для посетителей. Сейчас прорабатываются меры по его содержанию зимой. Но без торжественного открытия не обойдется. Его обязательно устроят весной 2022 года с запуском фонтана и развлечениями, если, конечно, позволит эпидситуация.

– После зимы мы проведем дефектовку, устраним все выявленные недочеты – этого требует любой объект благоустройства, отмоем парк и после этого будем приглашать воронежцев на праздничные мероприятия, если позволит эпидобстановка, – поделился планами мэр.

Напомним, для реконструкции «Орленка» горожане ранее выбрали концепцию проекта «Новое в старом». Разработчики сохранили историческое наследие – мемориальную зону, и при этом внесли современные активности. Большая часть парка занята детским и спортивным оборудованием, есть арт-зона с размещением амфитеатра, общественная зона. Территорию у памятников Орленку и Троепольскому облагородили, сделали удобные тропинки для прогулок.

Мост, в котором расположат объекты торговли и блок обслуживания парка, пока будет закрыт до весны, поскольку декоративная часть конструкции выполнена из лиственницы и обработка противогололедными веществами ей не рекомендована.

Что касается зеленых насаждений, то ими покрыто 80% территории. Судите сами, в парке высажено 16 деревьев, больше 11 тысяч кустарников, а также различные растения в стиле «Белый сад». Практически везде проложен и автополив, и капельный полив.

– Мы призываем горожан после технического открытия в зимнее время для прогулок использовать дорожки с плиточным покрытием, чтобы случайно не нанести ущерб этим зеленым насаждениям, траве, кустарникам, цветам, которые могут быть скрыты под снегом. С тем, чтобы после зимы мы получили красивый вид, здоровые растения, чтобы они не пострадали и не были повреждены, в том числе, сети автополива, – обратилась к воронежцам руководитель городского управления экологии Галина Воробьева.

Мэр Вадим Кстенин и профильные чиновники обсудили и работы на прилегающей территории. Так, рядом с «Орленком» подрядной организацией управления экологии высажены 47 лип и кленов. Крупномеры украсили территорию со стороны улиц Чайковского, Фридриха Энгельса и Студенческая. Управа Центрального района провела ремонт тротуара по периметру парка.

Уже готово освещение парка. В темное время можно будет гулять под сотней светодиодных светильников разных форм и размеров. Сейчас они работают в тестовом режиме. А отдохнуть можно будет на современных лавочках с подсветкой.

Фонтан ждет запуска до весны. На нем сейчас воссозданы утраченные ранее элементы, в том числе маскароны в виде головы льва, из пастей которых тоже будут бить струи воды. В основании чаши выложена мозаика. А на главной входной группе – уникальные элементы, которые также получили свой первозданный облик. Это – русты, лепнина, капители, возвращены утраченные базы колонн.

В ходе совещания глава Воронежа Вадим Кстенин отдельно отметил обеспечение безопасности. Территория оборудована камерами видеофиксации, интегрированными в систему «Безопасный город», также в парке будут дежурить сотрудники частной охранной организации.

По итогам мэр отметил, что трудности в ходе работ не помешали сохранить авторскую идею парка ни по детским площадкам, ни по спортивным, ни по озеленению. Наоборот, появилось даже то, чего не было в планах – здесь откроется площадка для выгула животных.

Ожидается, что парк в зимнее время будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

– Техническое открытие делаем, чтобы получить обратную связь от воронежцев, учесть пожелания по дальнейшей эксплуатации и сделать так, чтобы обновленный парк по-настоящему полюбили горожане, – отметил Вадим Кстенин.