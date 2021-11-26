В Воронеже женщина-главбух «заработала» условный срок за взятку в 200 тысяч полицейскому

Попытавшись избавиться от одного уголовного дела, женщина "заработала" себе другое. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

46-летнему главному бухгалтеру одной из коммерческой организации Воронежа вынесли приговор за покушение на дачу взятки. В ее фирме полицейские провели проверку. Во время нее обнаружили нарушения закона, грозящие возбуждением уголовного дела. 15 января главный бухгалтер предложила полицейскому, у которого находился материал проверки, 200 тысяч рублей. Деньги она положила на стол стража порядка. И попросила его не возбуждать уголовное дело. Полицейский сообщил о том, что ему пытаются всучить взятку, куда следует. Женщину задержали с поличным, деньги изъяли в качестве вещественного доказательства.

- На предварительном следствии главный бухгалтер признала свою вину. Кроме того, ее доказательствами являются показания свидетелей, протоколы осмотров и выемок – сообщили в региональном управлении Следственного комитета - В итоге суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно.