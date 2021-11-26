Под Воронежем открывается "Дивноленд"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 ноября в Дивногорье в техническом режиме откроют «Дивноленд». Детская музейная площадка под открытым небом включает фрагмент воспроизведенной стены средневековой Маяцкой крепости, сложенный из меловых блоков, макет сторожевой башни Белгородской оборонительной черты середины XVII века. Реплики археологических находок заняли свои места в витрине, макеты птиц окружают дерево, а песочницы с археологическими находками ждут юных исследователей. Проект призван стать проводником в различные музейные истории посредством игровых технологий.

Воронежцы смогут посетить обзорную экскурсию бесплатно, начало в 13.00.

Официальное открытие площадки планируется в начале следующего экскурсионного сезона - конце апреля-начале мая 2022 года.

«Дивноленд» выиграл грант конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» в июне 2020 года. К реализации приступили в сентябре 2020-го.