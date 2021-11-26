Воронежцам показывают графику театрального художника

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В арт-галерее Камерного театра открылась новая выставка. «Графический театр Виктора Никоненко» - творения известного художника и сценографа, который много лет назад работал в Иркутском ТЮЗе вместе с Михаилом Бычковым и Камилем Тукаевым.

- В 80-е мне даже посчастливилось играть в спектаклях Виктора Никоненко, которые оформлялись им - это были «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Старший сын» Вампилова и другие, - вспомнил на вернисаже Камиль Тукаев.

Сам автор признался, что выставка возникла спонтанно.

- Она, как и эти работы, - постпандемическая история, Конечно, здесь не все, созданное в этот период, тут много серий, из которых представлено иногда одна, иногда две, а иногда и несколько графических работ. Хотелось, чтобы выставка была разнообразная, поэтому она дополнена частями больших серий, - сказал Виктор Никоненко.

Работы выполнены карандашом на листах формата А4.

Выставку могут посмотреть бесплатно зрители перед показом спектаклей.