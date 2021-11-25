Из воронежского «Бурана» убегают игроки?

«Ураганные» переживают худший период в сезоне. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Один из авторитетных хоккейных экспертов Алексей Шевченко в своей передаче на ютуб канале рассказал о проблемах в воронежском «Буране».

В частности, по данным хоккейного гуру, клуб покинул недавно продливший контракт нападающий Аслан Раисов. На очереди вратарь Андрей Литвинов.

По инсайдерской информации, игрокам лишь совсем недавно выплатили сентябрьскую зарплату, а про «премии» забыли.

Якобы Михаил Бирюков покинул пост генерального директора, хотел уйти и с поста главного тренера, но отговорили, попросив не бросать в трудный момент.

В пресс-службе клуба «КП» не получила вразумительного ответа на вопросы. Мол, мы не комментируем подобные вещи.

Тем не менее, проблемы наверняка существуют, и источник Шевченко достоин внимания. Другое дело, непонятен масштаб бедствия. Тем не менее, «ураганные» переживают худший период в сезоне. Начиная с 13 октября, они проиграли десять из 11-ти матчей, причем – семь последних кряду. В последний раз подобное с клубом происходило в сентябре – октябре прошлого года.