В Воронежской области убийца заплатит полтора миллиона рублей оставшейся сиротой 6-летней девочке

Суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей полтора миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бобровский районный суд удовлетворил иск прокурора в пользу несовершеннолетней о компенсации морального вреда.

Ранее 49-летний местный житель был признан виновным в убийстве своей знакомой – матери 6-летней девочки. Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет.

- Согласившись с позицией прокурора, суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей полтора миллионов рублей, - информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.