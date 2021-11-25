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Общество25 ноября 2021 15:11

В Воронежской области убийца заплатит полтора миллиона рублей оставшейся сиротой 6-летней девочке

Бобровский районный суд удовлетворил иск прокурора
Алексей СЕРГУНИН
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Суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей полтора миллионов рублей.

Суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей полтора миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бобровский районный суд удовлетворил иск прокурора в пользу несовершеннолетней о компенсации морального вреда.

Ранее 49-летний местный житель был признан виновным в убийстве своей знакомой – матери 6-летней девочки. Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет.

- Согласившись с позицией прокурора, суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшей полтора миллионов рублей, - информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.