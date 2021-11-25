Воронежские автоинспекторы помогли женщине заменить колесо

Женщина ехала в сторону Тамбова, но в пути пробила переднее правое колесо. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Вчера инспекторы ДПС ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области лейтенант полиции Алексей Выблов и старший лейтенант полиции Дмитрий Ситников следили за дорожным движением участке автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов».

Проезжая по 12-му километру автодороги в Новоусманском районе, примерно в 7:35 они увидели припаркованный на обочине автомобиль «Киа Рио» с включенной аварийной сигнализацией.

Машина принадлежала 52-летней жительнице Панинского района. Женщина ехала в сторону Тамбова, но в пути пробила переднее правое колесо. Самостоятельно произвести его замену она не смогла, а проезжавшие мимо водители не останавливались.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь даме. Они поменяли поврежденное колесо на запасное, после чего женщина поблагодарила полицейских и поехала дальше.