В одном из частных домов Воронежской области нашли полтора килограмма конопли

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники отдела МВД России по Лискинскому району получили информацию о том, что у одного из жителей села Почепское хранятся наркотики.

Во время осмотра территории возле частного дома 43-летнего мужчины полицейские обнаружили части растений конопли, которые, согласно заключению экспертизы, являются наркосодержащими. Общая масса составила около полутора килограммов.

Подозреваемый уверяет, что хранил запрещенные вещества для личного употребления.

Тем не менее, в соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» ему грозит до шести лет лишения свободы.