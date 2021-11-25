Воронежца, попавшего камнем в голову 9-летнему мальчику, будут судить

В ходе следствия обвиняемый частично признал вину, поясняя, что лишь хотел припугнуть детей. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, попавшего камнем в голову 9-летнему мальчику.

По данным следствия, днем 8 июня этого года несколько детей бегали по крышам металлических гаражей, расположенных на улице Иркутской в Воронеже. В это время обвиняемый, которому принадлежит один из этих гаражей, стал ругаться и кинул в сторону ребят камень, который попал в голову мальчику.

С телесными повреждениями ребенка отправили в больницу. Врачи зафиксировали открытый перелом лобной кости и ушиб головного мозга, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью человека.

В ходе следствия обвиняемый частично признал вину, поясняя, что лишь хотел припугнуть детей, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району регионального управления СК России Матвей Сладких.

Теперь делом займется суд. В соответствии с п.п. «б», «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия) мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.