В Воронежской области подросток поиграл в угонщика и может за это сесть на пять лет

Полицейские быстро нашли 16-летнего угонщика. Фото: из архива «КП»

35-летний житель Поворино заявил в полицию об угоне своей «десятки». Он рассказал, что оставил машину возле дома на улице Революционной. Вечером он решил перегнать автомобиль во двор, но на прежнем месте его не обнаружил.

Полицейские нашли «десятку» в 800 метрах от дома ее хозяина. Приборная панель машины была деформирована. Стражи порядка обнаружили, что угонщик завел машину, соединив провода зажигания.

Вскоре по подозрению в угоне задержали 16-летнего соседа владельца «десятки». Полицейские выяснили, что подросток увидел в Сети серию видеороликов, рассказывающих о том, как открыть и запустить двигатель отечественного автомобиля без ключа. Решив проверить лайфхак, он проделал определенные манипуляции с авто соседа. Сумев завести легковушку, юноша проехал несколько сот метров, а потом бросил «десятку» и пошел домой.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по нему - штраф до 120 тысяч рублей либо даже лишение свободы на пять лет. Подростка до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.