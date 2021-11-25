В Воронеже начальником городского отдела ГИБДД стал майор Александр Агафонов

У воронежских гаишников теперь новый начальник. Фото: из архива «КП»

Городская ГИБДД обрела нового начальника. Им стал майор Александр Агафонов. Сюрпризом его назначение не стало. Агафонов ранее был заместителем прежнего главы ведомства подполковника Андрея Астанина.

Что касается бывшего руководителя, то Астанин еще летом ушел в отпуск, из которого уже на работу не вернулся. Случилось это вскоре после визита силовиков в здание ГИБДД на улице Обручева в конце июля. По неофициальным данным, он был связан с информацией о выдаче разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей задним числом.