Воронежцы отметят мамину неделю

Фото управы Ленинского района

В преддверии международного Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, управа Ленинского района объявила мамину неделю. В этот период запланированы многочисленные онлайн-мероприятия, посвященные мамам.

Например, в управлении соцзащиты организовали тематическую выставку декоративно-прикладного творчества «Свет материнской любви», где свое творчество представляют рукодельницы из клубных формирований «Бисерная мозаика» и «Волшебная лента».

Несколько школ на платформе Zoom осваивают секреты изготовления различных полезных поделок вместе с мастерами районного Центра развития творчества детей и юношества.

А 28 ноября Детский центр «Царство-Государство» на своем канале: https://youtube.com/channel/UC-vPqgiWfRR-CdpUb_kWT8w и в социальной сети https://vk.com/fairylandvrn проведет викторину для школьников «Светлое слово – мама…».

- И традиционно, активисты 13-школы подготовили для любимых мам, целую серию оригинальных поздравлений, - рассказали в управе. - Ребята на странице объединения «Росток» в социальной сети https://vk.com/aktiv13xa проводят конкурс рисунков, посвященных мамам, рассказывают об их увлечениях, публикуют ретро-фото, работают в творческой мастерской Российского движения школьников .