В двух районах Воронежа семь переходов у школ оборудуют лазерной подсветкой

"Зебры" у школ будут хорошо видны и ночью, и в непогоду.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В Воронеже семь пешеходных переходов возле школ оборудуют ГОБО-проекторами. Это оборудование, позволяющее демонстрировать статичное изображение высокого качества и яркости. Проще говоря, благодаря лазерному световому проектору переходы будет хорошо видно ночью, а также при снеге, дожде или тумане.
Новую подсветку сделают на четырех переходах в Советском районе:
1. у школы № 83 (улица Перхоровича у дома 6 «Т»);
2. у МОК № 2 (ул. Шендрикова, 7);
3. у гимназии имени Бунина и лицея № 5 (ул. Молодогвардейцев, 8);
4. на пути к школе № 25 (ул. Арбатская, 89).
Еще три таких «зебры» оборудуют в Железнодорожном районе:
1. у школы № 36 (улица Куйбышева, 23);
2. у лицея № 9, (ул. Электровозная, 12);
3. у школы № 52 (ул. Богдана Хмельницкого, 34).