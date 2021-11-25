В двух районах Воронежа семь переходов у школ оборудуют лазерной подсветкой

"Зебры" у школ будут хорошо видны и ночью, и в непогоду. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже семь пешеходных переходов возле школ оборудуют ГОБО-проекторами. Это оборудование, позволяющее демонстрировать статичное изображение высокого качества и яркости. Проще говоря, благодаря лазерному световому проектору переходы будет хорошо видно ночью, а также при снеге, дожде или тумане.

Новую подсветку сделают на четырех переходах в Советском районе:

1. у школы № 83 (улица Перхоровича у дома 6 «Т»);

2. у МОК № 2 (ул. Шендрикова, 7);

3. у гимназии имени Бунина и лицея № 5 (ул. Молодогвардейцев, 8);

4. на пути к школе № 25 (ул. Арбатская, 89).

Еще три таких «зебры» оборудуют в Железнодорожном районе:

1. у школы № 36 (улица Куйбышева, 23);

2. у лицея № 9, (ул. Электровозная, 12);

3. у школы № 52 (ул. Богдана Хмельницкого, 34).