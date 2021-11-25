Коронавирус в Воронежской области на утро 25 ноября: 740 человек заразились, 61 умер

Нагрузка на врачей немного уменьшилась. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном оперштабе опубликовали статистику, характеризующую ситуацию с пандемией коронавируса, на утро четверга, 25 ноября. По сведениям санитарных врачей, за сутки ковид обнаружили у еще 740 жителей Воронежской области (на начало дня 24 ноября их было почти столько же – 739). Всего же за время пандемии заболевших стало 173 483.

Умер еще 61 человек (всего за время эпидемии 8 575). С недавнего времени публикуют данные по смертям федерального сайта стопкоронавирус.рф. Там сообщают о 32 умерших. Видимо, там учитывают только людей, у которых ковид диагностировали по ПЦР-тесту.

В то же время радует статистика по выздоровевшим. На утро 25 ноября их стало больше на 284 человека (сутками ранее их было 263). Всего же от коронавируса избавились 123 165 наших земляков.