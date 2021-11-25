В Воронежской области водитель «Лады» врезался в бетонный дом: ранены двое пассажиров

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 24 ноября, в 19.20 в селе Цапково Россошанского района случилась авария. В районе дома № 11 на улице Центральной водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в бетонное здание. После чего выскочил из машины и убежал.

Машина после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП пострадали двое пассажиров – местные жители 43 и 52 лет. Их отвезли в больницу. Водителя, 27-летнего жителя Россошанского района, вскоре задержали.

От капота "Лады" практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 ноября в Воронежской области случилось 129 ДТП, из них в Воронеже – 97, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 9. В шести авариях получили травмы семь человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Задержали 19 пьяных водителей. Еще 105 остановлены за проезд на красный свет, 16 – за движение по встречной полосе.