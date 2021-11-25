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Происшествия25 ноября 2021 5:50

Под Воронежем иностранец, пойманный пьяным за рулем, попытался соблазнить полицейского 49 тысячами рублей

Вместо того, чтобы «замять» административное дело, он «заработал» уголовное
Юрий КОЗЛОВ
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Уголовное дело иностранца, пойманного пьяным за рулем в Рамонском районе, дошло до суда.

Уголовное дело иностранца, пойманного пьяным за рулем в Рамонском районе, дошло до суда.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего иностранца. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в значительном размере за совершение незаконных действий».

Днем 2 сентября 2021 года машину, которой рулил иностранец, автоинспекторы остановили в деревне Новоподклетное Рамонского района. Тест показал, что водитель пьян. Инспекторы ГИБДД составили административный протокол. Машину забрали на штрафстоянку.

3 сентября нарушитель явился в ОГИБДД ОМВД России по Рамонскому району. Он предложил инспектору 49 тысяч рублей за то, чтобы административный протокол не направляли в суд и ему вернули машину. Полицейский отказался брать деньги. Тогда непрошеный визитер положил их на рабочий стол под стопку документов. Инспектор сообщил о взяткодателе коллегам, и те его задержали с поличным.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее также доказывают показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров предметов и документов, результаты административного расследования, – сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.