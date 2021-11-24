В Воронежской области старший брат зарезал младшего

Убийство случилось в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против 49-летнего жителя Поворинского района по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября в доме на улице Садовой поселка Октябрьский Поворинского района между 49-летним мужчиной и его 47-летним родным братом произошла жуткая ссора. Старший брат заподозрил младшего в краже трех тысяч рублей. Он схватил кухонный нож и несколько раз ударил родственника в грудь. Ранения оказались смертельными. Уже есть данные судебно-медицинской экспертизы. Вердикт патологоанатомов: причина смерти - ранение груди с повреждением легких.

Старшего брата задержали, на допросе он признал свою вину, подтвердив свои показания во время следственного эксперимента. Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Его арестовали.

- Следователи провели осмотр места убийства. По изъятым там предметам, в том числе ножу, которым были нанесены удары в грудь, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин.