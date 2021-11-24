Владелец воронежской ветаптеки заплатит штраф за нарушения при хранении препаратов

Летом 2021 года Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело плановую проверку ветаптеки в Воронежской области. В ходе проверки инспекторы обнаружили грубые нарушения, которые допускались при хранении ветпрепаратов.

- Так, в помещении при температуре + 21,5°С хранились лекарственные препараты «Сурфагон» с условием хранения производителей до +10°С, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Кроме того в аптеке не было организовано учета лекарств с истекающими сроками годности.

На владельца аптеки составили протокол, лекарства сняли с продажи. Материалы проверки направили в суд. На днях он вынес решение, признав предпринимателя виновным, и назначил ему наказание в виде штрафа.