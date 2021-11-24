В Воронеже мужчина до полусмерти избил гражданскую супругу

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летняя женщина поступила в приемное отделение одной из городских больниц Воронежа с множественными травмами. Врачи констатировали у нее ушиб головного мозга средней степени, переломы ребер и пневмоторакс. О случившемся они сообщили в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 ноября.

Как оказалось, избил до полусмерти горожанку гражданский муж. Накануне между ними произошел конфликт. После зверств мужчина попросту сбежал, а женщина из последних сил вызвала «скорую».

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Его задержали в Центральном районе и доставили в отдел полиции. Мужчина признал вину частично и пояснил, что в этот момент был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.