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Общество24 ноября 2021 6:46

Воронежская компания задолжала сотрудникам более 100 тысяч рублей зарплаты

Вопрос с выплатами помогла решить Гострудинспекция
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

ООО «Воронеж логистика сервис», которая осуществляет услуги по перевозкам, задолжала своим работникам более 100 тысяч рублей зарплаты. Долги выявили сотрудники Государственной инспекции труда региона. Об этом сообщили в структуре 24 ноября.

По результатам внеплановой проверки стало известно, что задолженность по заработной плате накопилась за период с апреля по август 2021 года. Также владелец компании не производил окончательный расчет при прекращении трудового договора с сотрудниками. Общая сумма долгов составила более 100 тысяч рублей.

Гострудинспекция выдала предписание и причитающиеся суммы работникам были выплачены.

– Виновные в нарушении трудового законодательства будут привлечены к административной ответственности, – добавили в инспекции.