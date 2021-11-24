Воронежская компания задолжала сотрудникам более 100 тысяч рублей зарплаты

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ООО «Воронеж логистика сервис», которая осуществляет услуги по перевозкам, задолжала своим работникам более 100 тысяч рублей зарплаты. Долги выявили сотрудники Государственной инспекции труда региона. Об этом сообщили в структуре 24 ноября.

По результатам внеплановой проверки стало известно, что задолженность по заработной плате накопилась за период с апреля по август 2021 года. Также владелец компании не производил окончательный расчет при прекращении трудового договора с сотрудниками. Общая сумма долгов составила более 100 тысяч рублей.

Гострудинспекция выдала предписание и причитающиеся суммы работникам были выплачены.

– Виновные в нарушении трудового законодательства будут привлечены к административной ответственности, – добавили в инспекции.