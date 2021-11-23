В Воронеже умер почетный работник образования России

Виктор Копров. Фото пресс-службы ВГУ.

22 ноября не стало почетного работника ВГУ, доктора филологических наук, профессора кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета университета Виктора Копрова. Виктору Юрьевичу было 70 лет.

С 1977 года он работал в университете - преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой русского языка для иностранных учащихся основных факультетов Воронежского государственного университета. С 2021-го года - профессор кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета.

- Виктор Юрьевич внес большой вклад в изучение сопоставительной типологии русского, английского, венгерского и французского языков, теории и практики перевода, создал научную школу в области семантико-функционального синтаксиса разноструктурных языков, - информирует пресс-служба ВГУ.