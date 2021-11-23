Воронежцы обратились в правительство с просьбой снизить финансовую нагрузку на стрелковые спортшколы

Фото Воронежского стрелкового клуба

Воронежский стрелковый клуб обратился в Правительство РФ с инициативой о введении на законодательном уровне финансовых льгот для стрелковых спортшкол. В нашем городе их две - МБУ ДО СДЮСШ Олимпийского резерва №11 и ГБУ ВО СШОР № 1.

Работа этих учреждений связана с постоянными расходами на оплату лицензий и разрешений, покупку патронов, а также ежемесячную оплату услуг охраны комнат хранения оружия. Поскольку эти организации не являются коммерческими, финансовые возможности их ограничены.

Для поддержания развития стрелкового спорта авторы обращения просят рассмотреть возможность разработки поправок в законодательство, освобождающих спортшколы от уплаты госпошлины, а также предоставление услуг охраны комнат хранения оружия на безвозмездной основе.

- В настоящее время охрана комнат хранения оружия осуществляется монопольно и безальтернативно Войсками национальной гвардии Российской Федерации, - пишут авторы обращения. - В Воронежской области ежемесячная стоимость охраны комнаты хранения оружия составляет порядка 35000 рублей. Причем до мая 2017 года, охрана таких комнат хранения оружия могла осуществляться частными охранными организациями, плата в этом случае составляла 6000-8000 рублей.

Кроме того воронежцы просят ввести на законодательном уровне антимонопольный контроль услуг нацгвардии по охране комнат хранения оружия, а также освобождение граждан от уплаты пошлины в случаях оформления лицензий и разрешений на право приобретения, хранения и ношения оружия используемого для занятия спортом через портал госуслуг.

По мнению авторов обращения, внесение таких поправок будет соответствовать Стратегии развития физической культуры и спорта в России и увеличению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.