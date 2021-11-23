Иностранец избил воронежца и похитил у него 50 тысяч рублей

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний житель Воронежа сообщил в одно из местных отделений полиции, что на него напил знакомый, вымогавший деньги.

Сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного на переулке Отличников, потерпевший встретил знакомого, у которого арендовал автомобиль.

Между мужчинами произошла ссора на почве якобы образовавшейся задолженности за аренду транспортного средства. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по различным частям тела, после чего связал его скотчем и, при помощи угроз, потребовал сообщить пароль для входа в мобильный банк. Получив необходимую информацию, мужчина перевел на свой банковский счет 50 тысяч рублей, после чего скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей территории, и опросив возможных очевидцев происшествия, сотрудники полиции установили личность предполагаемого участника нападения. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый намерен выехать за пределы РФ. В кратчайшие сроки оперативники задержали нападавшего в здании аэропорта при регистрации на рейс и доставили в отдел полиции. Им оказался 25-летний гражданин соседнего государства. Он во всем сознался.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство» ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.