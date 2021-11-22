В Воронеже в течение года разработают проект сохранения здания Мещанской управы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До ноября 2022 года в Воронеже разработают проект по сохранению здания Мещанской управы. Разрешение на разработку научно-проектной документации управление по сохранению объектов культурного наследия выдало подрядчику.

Здание мещанской управы на Плехановской, 3 (где расположен литературный музей) является памятником истории и архитектуры регионального значения (принят на госохрану в 1960-м году). Здание в конце 1760-х - начале 1770-х годов построил купец Савостьянов в качестве трехэтажного жилого дома дворцового типа. В конце 1850-х Городская дума выкупила дом, в нем разместили магистрат, сиротский и совестный суды. В 1878 году его передали Мещанской управе. В 1894 году в левом крыле строения на втором этаже открыли Воронежский губернский музей.

В 1957-м здание восстановили после повреждений в период Великой Отечественной войны, использовалось оно в качестве многоквартирного жилого дома. После реставрации в 1984 году первый этаж здания передали литературному музею для размещения экспозиции, посвященной Алексею Кольцову, с 2007 года все помещения здания-памятника стал занимать музей имени Никитина.