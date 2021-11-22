В Воронежской области пока не вводят QR-коды в транспорте

В Воронежской области пока не собираются вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, по крайней мере, вопрос об этом пока не стоит, отметили в правительстве региона. Тем временем QR-коды в общественном транспорте уже с 22 ноября ввели в Татарстане, в соседней Курской области собираются рассмотреть этот вопрос.

В Воронежской области QR-коды необходимо предъявлять при посещении торговых центров, кафе и ресторанов, кинотеатров и фитнес-клубов и других мест массового скопления.

В воронежских автобусах пока проходят масочные рейды. Только что случился инцидент, когда водитель маршрутки выгнал взашей из салона пассажирку без маски.